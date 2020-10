-1 a Juventus-Barcellona, il programma della vigilia: alle 14 parla Pirlo

vedi letture

Aspettando l'esito del tampone di Cristiano Ronaldo, siamo arrivati alla vigilia di Juventus-Barcellona. Vediamo come le due squadre vivranno l'avvicinamento alla gara.

Qui Juve. I bianconeri scenderanno sul campo del Training Center questa mattina tra pochi minuti alle 11,15 per allenarsi, poi alle 14 sarà il turno della conferenza stampa di Andrea Pirlo, in compagnia di un giocatore bianconero.

Qui Barcellona. Anche Messi & co si stanno preparando in questi minuti per l'allenamento, in programma alle 11 a Barça. Poi il volo per Torino: alle 18,15 i catalani svolgeranno il consueto walkaround dello Stadium, poi alle 18,30 il tecnico Koeman e un calciatore parleranno in conferenza stampa.