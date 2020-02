vedi letture

-1 a Lione-Juventus, Aulas spaventa i bianconeri: "Noi, un piccolo Ajax"

Jean Michel Aulas, numero uno del Lione, ha parlato a Le Figaro del suo club e della Champions contro la Juventus. "E' un rendez-vous con la storia per noi. E' più che una gara della svolta. Nonostante i numerosi infortuni e la msisione fallita in campionato, avevo sognato di essere qui per legittimare tutti i nostri investimenti. Nel calcio è così, non contano i risultati di dieci o vent'anni ma la prossima partita".

Sulla Juventus. "Mi incanta e mi spaventa. Ammiro Ronaldo, Pjanic, Matuidi, mi piace molto Rabiot ma mi piacerà di più se riusciremo a fermarli. Forse sembrerà pretenzioso ma credo che il Lione sia un piccolo Ajax. Abbiamo quel che serve per l'impresa, la gara è in un momento strategico e serve fare risultato per legittimare tutto quel che il club ha fatto".