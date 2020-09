12 settembre 1982, prende il via il campionato di serie A

Il 12 settembre 1982 prende il via il campionato di serie A, arrivato all'ottantunesima edizione. Tra le novità di quella stagione la possibilità di ingaggiare un secondo straniero per ogni squadra. Arrivarono tra gli Boniek e Platini per la Juve, l'argentino Passarella per la Fiorentina. Fu la Roma a vincere lo scudetto - il secondo della sua storia - mentre alla sue spalle si piazzò la Juve a quattro punti di distanza. I giallorossi, guidati da Nils Liedholm in panchina, avevano tra i giocatori più rappresentativi Nela, Falcao, Di Bartolomei, Conti e il bomber Pruzzo che segnò 12 gol in quel campionato. Il capocannoniere fu invece Platini con sedici reti