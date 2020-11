25 anni dall'esordio per Buffon? Il 37% degli attuali giocatori di A non era ancora nato

Gianluigi Buffon festeggia oggi i 25 anni dal suo esordio in Serie A, dalla sfida contro il Milan con la maglia del Parma fino alla prossima, della Juventus contro il Cagliari. Da quel lontano 19 novembre 1995 il mondo è cambiato, come ha specificato anche lo stesso portiere con un post su Instagram, ma c'è un'altra statistica che fa davvero riflettere sulla grandezza della carriera dell'estremo difensore bianconero: ben 172 degli altri 468 giocatori con almeno una presenza in questo campionato il giorno del suo esordio in A non erano ancora nati (il 37%).