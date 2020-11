25 anni fa il debutto di Buffon in Serie A: "Il mondo era diverso. E non è ancora finita"

19 novembre 1995. Venticinque anni fa, Gianluigi Buffon faceva il suo esordio nel massimo campionato con la maglia del Parma. E, come ricorda lui stesso via Twitter: “Quando ho debuttato in Serie A, il mondo era completamente diverso. Eppure sono passati solo 25 anni. 9132 giorni. 219.168 ore (e ancora non è mica finita…)”.