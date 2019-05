26 volte Quagliarella: la Samp non ha più ambizioni, Fabio ne ha eccome

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ventiseiesimo gol stagionale. Se contro l'Empoli a Marassi è arrivata solo una sconfitta (2-1), questo pomeriggio Fabio Quagliarella ha comunque trovato il tempo per compiere un altro importante passo verso il titolo di capocannoniere della Serie A 2018-2019.

Un lampo nel buio - In una gara in cui la Sampdoria non aveva ormai più niente da chiedere al campionato, se non per rispondere al brutto andazzo delle ultime settimane, l'attaccante campano è comunque riuscito a scrivere infatti il suo nome sul tabellino dei marcatori. Lo ha fatto al 92', in pieno recupero, trasformando con massima freddezza il calcio di rigore della speranza conquistato da Sau. Un penalty, il nono concretizzato quest'anno, battuto ben diversamente dal suo antagonista Caputo qualche minuto prima. Conclusione potente e ben angolata, imparabile anche per l'ottimo Dragowski. Un lampo nel buio della ripresa doriana, dopo un primo tempo che aveva visto lo stesso Quagliarella sfiorare il vantaggio in almeno un paio d'occasioni.

I numeri - La rete siglata quest'oggi è così la ventiseiesima in questo campionato, senza dimenticare gli otto assist. Risultati sotto porta costanti e strabilianti, soprattutto se consideriamo che il bomber della Samp ad oggi è riuscito a distanziare campioni del calibro di Cristiano Ronaldo. Col titolo di capocannoniere, dunque, sempre più vicino. La classifica, a due giornate dalla fine, vede infatti Quagliarella al primo posto, con quattro centri di vantaggio su Duvan Zapata e cinque appunto su CR7 e Piatek. Mica male per un 36enne con la voglia di giocare, segnare ed esultare di un ragazzino.

