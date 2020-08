45' disastrosi per la Roma: Siviglia show, andalusi padroni e avanti 2-0 all'intervallo

Roma-Siviglia 2-0 al 45'

Il Siviglia è avanti 2-0 al 45' con merito, contro una Roma in totale confusione. La formazione spagnola parte subito forte, padrone della partita. Lopetegui sceglie En-Nesyri al posto di De Jong davanti per dare corsa e attaccare alle spalle dei centrali. Suso sulla fascia, quasi giallorosso e delusione rossonera. Lui e Ocampos, però, tengono bassi gli esterni della Roma che partono schiacciati mentre in mezzo Banega orchestra gioco, alla Banega. Il Siviglia gioca alto, Zaniolo prova a metter sul campo i cavalli per ripartire insieme a Dzeko ma le occasioni più pericolose in apertura sono andaluse: al 12' Koundé, uno dei due centrali di Lopetegui, incorna sulla traversa, giusto due minuti dopo un salvataggio di Pau Lopez su parabola arcuata di Ocampos.

Prima volta di Reguilon, poi En-Nesyri In prestito dal Real Madrid, eletto miglior terzino dell'ultima Liga e in odor di Manchester City, Sergio Reguilon apre le danze: al 21' sfrutta un doppio errore di posizionamento di Bruno Peres e di Gianluca Mancini e la papera tra i pali di Pau Lopez e porta avanti il Siviglia, fino a quel momento padrone del campo. La Roma fatica a reagire, Dzeko cerca di orchestrare insieme al tecnico Fonseca un pressing più alto ma la manovra spagnola è ben diretta. Scontri e colpi, atmosfera tesa. Ed è proprio da un intervento tosto su Dzeko, non considerato falloso da Kuipers, che nasce il 2-0 andaluso. Accelerazione di Ocampos sulla sinistra. L'esterno del Siviglia supera in velocità Ibanez entra in area e serve a rimorchio En-Nesyri che realizza il più facile dei tap in a porta sguarnita. Roma sotto due volte dopo 45', con merito.