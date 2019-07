Abate: "Sognavo di chiudere al Milan. Futuro? Non scarto l'estero"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignazio Abate ha salutato il Milan vista la scadenza contrattuale, ora l'ex rossonero ha parlato attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. "Il mio sogno era chiudere in rossonero, ma la vita va avanti. Ho affrontato l’argomento con Leonardo a ottobre e lui è stato assolutamente onesto con me, mi ha parlato chiaro e quindi sapevo già molto presto la strada che mi aspettava. Poi, è ovvio, lungo l’anno ho cercato di metterlo in difficoltà... (ride, ndr)", le sue parole. Ma il classe '86 non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. "So che ci sono molti interessamenti, soprattutto in Italia, ma non solo. Non scarto a priori l’estero", ha aggiunto sul futuro.