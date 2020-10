Accelerata in serata: il Milan è vicino a Diogo Dalot del Manchester United. Roma superata

Il difensore in arrivo al Milan sarebbe Diogo Dalot. Trattativa alle fasi finali che si dovrebbe definire sulla base del prestito. Contatti no stop anche in serata e passi avanti per cercare la chiusura per il '99 di Braga in forza al Manchester United. Sembra superata la concorrenza della Roma, rossoneri vicini alla fumata bianca per il giocatore.