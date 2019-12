© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riporta SportMediaset, entro quarantotto ore Zlatan Ibrahimovic darà la sua risposta definitiva al Milan. Dopo la disfatta di Bergamo, i dirigenti rossoneri hanno avuto un nuovo contatto con lo svedese, il quale stavolta ha dato segnali di apertura al ritorno a Milanello. Per convincere l'attaccante, il club di via Aldo Rossi ha ritoccato la sua offerta, non dal punto di vista economico, ma nel rendere più agevole il rinnovo per la prossima stagione, che non sarà più legato al raggiungimento del quarto posto, ma a un determinato numero di presenze e gol. Non siamo ancora ai 18 mesi che Ibra ha sempre chiesto, ma ci si avvicina. Con i vari bonus, lo svedese potrebbe guadagnare 10 milioni di euro complessivi da qui al 30 giugno 2021. I dirigenti rossoneri lo vorrebbero vedere a Milanello il 30 dicembre, giorno della ripresa degli allenamenti della squadra di Pioli. Ibra ha davanti a sè due sole ipotesi: o Milan o ritiro.