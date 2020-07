Accordo Fiorentina-De Rossi? Joe Barone: "Notizie false costruite per destabilizzarci"

vedi letture

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina e braccio destro del presidente, in una intervista rilasciata a 'Firenzeviola.it' ha ribadito la posizione già espressa da Rocco Commisso nelle ultime ore: non c'è alcun accordo già preso con Daniele De Rossi per la prossima stagione: "Come ho detto ieri, e come abbiamo comunicato con Commisso, siamo molto disturbati dalle notizie che escono fuori su allenatori e giocatori. Prima di partire per Parma ho precisato alla squadra che queste notizie sono false e costruite per destabilizzare la Fiorentina. Il gruppo è molto unito con un leader come Iachini che, vogliamo precisare, è il nostro allenatore e ha un contratto da rispettare. E' importante che la Fiorentina venga rispettata dai media per farci finire il campionato in modo positivo".

Notizie che stanno uscendo anche extra-mercato?

"Non ci preoccupano, il nostro obiettivo è di riunirci con sindaci, architetti, agenti, presidenti... Fa parte del lavoro di noi dirigenti per programmare il futuro della Fiorentina".

Colloquio con la squadra?

"Vogliamo dare un messaggio molto positivo, ci sono nove partite e non ci aspettavamo il risultato contro il Sassuolo. La partita di domani è stata preparata abbastanza bene da Iachini, quindi siamo fiduciosi di fare un buon risultato".

C'è un ridimensionamento?

"I progetti sono tre: portare la Fiorentina in Europa, costruire il centro sportivo e realizzare uno stadio. Queste sono le componenti per crescere, quindi parlare di altri allenatori avendone già uno al lavoro penso non sia preciso".