© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La pressione che monta si traduce nel vantaggio dell'Italia contro la Bosnia. Giocata stupenda di Bernardeschi che va via sulla destra, servendo Barella. Passaggio laterale per Acerbi che salta l'avversario in maniera fredda e manda all'angolino. Uno a zero al ventunesimo a Zenica.