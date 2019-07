Ad Bologna: "A De Rossi ho detto di emigrare. Tomiyasu sta riflettendo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, a margine della conferenza stampa di oggi, in cui i rossoblù hanno presentato le nuove divise ufficiali, ha parlato a lungo di mercato: "Ci sono alcuni elementi negoziali da definire per alcune operazioni quindi potrebbe volerci un pochino di più di quanto ci si aspetta. Il Parlamento ha approvato il decreto crescita dove ci sono alcune modifiche della fiscalità per giocatori esteri e l’adattamento alle nuove normative rallenta un po’ la conclusione delle operazioni", le parole raccolte dall'inviato di ViaEmiliaNews.com.

A che punto è la trattativa Tomiyasu?

"Ha visitato Bologna perché voleva vedere i luoghi in cui avrebbe lavorato ed è tornato in Giappone a riflettere sull’offerta che gli abbiamo fatto. La scelta è del giocatore, con il club siamo d’accordo. Pulgar? Con Felicevich nè Sabatini nè Bigon hanno in programma incontri a breve: vedo difficile uno spostamento della clausola, speriamo che il giocatore voglia rimanere con noi".

Santander è in uscita?

"Nessuna trattativa in atto: penso sia opinione dell’allenatore, oltre che mia, che Santander venga da una buona stagione. A Bologna sta bene. Prima di pensare a un eventuale cessione dovremmo pensare a come sostituirlo".

Un consiglio all'indeciso De Rossi?

"L’unico consiglio che gli ho sempre dato è di non vestire un’altra maglia italiana, quindi non sarà la nostra".