Adani: "Allegri è stato molto maleducato, scortese e arrogante"

La lite Adani-Allegri è ancora ben lontana dalla parola fine. Dopo il botta e risposta di sabato e l'intervento di ieri del tecnico della Juventus, nella giornata di oggi è arrivato un altro commento da parte dell'ex difensore, oggi opinionista di Sky Sport, che a Radio Deejay ha affermato: "Quando cerco un confronto, con chiunque sia, metto in condizione la persona di esprimersi e avere un contraddittorio adeguato, sempre argomentando e rendendomi conto di chi ho davanti. Sabato non si parlava della sfida contro l'Inter e basta ma si parlava anche della Champions League e della sconfitta contro l'Ajax. Dal momento che hai un ruolo così importante e rappresenti una società e tanti tifosi devi sempre avere argomento e un contraddittorio adeguato. Quando è stato eliminato dagli olandesi ha analizzato solo alcune cose, non altre. La Juve deve vincere la Champions, lo scudetto non basta più, la società non prende CR7 per battere il Chievo. Allegri è stato molto maleducato, scortese e arrogante. Dirmi che non posso parlare perché non ho vinto gli scudetti non va bene, perché si manca di rispetto anche a chi è a casa e chi ascolta".