Ospite a Che Tempo Che Fa, il tecnico juventino Massimiliano Allegri ha spiegato la sua posizione dopo lo scontro verbale di cui è stato protagonista ieri sera, con l'opinionista Daniele Adani. Queste le parole dell'allenatore della Juventus: "Io dico che è una questione di rispetto, non mi va di sentire ogni volta la ramanzina. Mi sono un po' arrabbiato perché io accetto ogni critica, io rispondo e tu puoi dirmi che non capisco niente. Però discutere del lavoro altrui quando non sei ferrato, non è giusto. L'anno scorso successe la stessa cosa con l'Inter, dopo il 2-3 di Higuain".