Addio a Barone, Castrovilli: "Ci hai trattato come figli, il club era come la tua casa"

vedi letture

Un altro che è stato un pupillo di Joe Barone è sicuramente Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, che è stato a più riprese coccolato dall'ex general manager dei viola, scomparso oggi a 57 anni. Il classe '97 lo ha salutato così con un post su Instagram: "Ciao Joe, la vita sa essere ingiusta. Te ne sei andato via troppo presto. Mancherai ai tuoi cari ma anche alla tua seconda famiglia, la Fiorentina, a partire da noi giocatori, che hai trattato sempre come figli. Eri sempre il primo ad arrivare e l’ultimo a uscire dal centro sportivo: ti sei occupato del club come se fosse la tua casa, da buon padre quale eri. Riposa in pace Joe, ci mancherai. A tutti".