Addio a Maradona, Bruscolotti: "Napoli ha perso un figlio. E' lutto cittadino, forse mondiale"

Un commosso di ricordo di Diego Armando Maradona, come riferiscono le colonne del Corriere dello Sport, arriva anche dall'amico ed ex compagno di squadra Giuseppe Bruscolotti: "Diego per me era come un fratello, abbiamo avuto un rapporto fortissimo, incredibile. Napoli ha perso un figlio, uno che gli ha dato tanto. E la sua scomparsa è un lutto cittadino o forse mondiale".

E un episodio, memorabile, che lega i due. Bruscolotti, infatti, cedette la fascia di capitano a "El Pibe de Oro", con queste parole: "Da oggi sei tu il capitano, però dovrai mantenere l'impegno: Napoli aspetta lo scudetto".