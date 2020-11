Addio Maradona, Beckenbauer: "Era un genio che aveva perso il controllo della sua vita"

La leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer, ha parlato di Diego Armando Maradona a pochi giorni dalla sua scomparsa: "Era un genio che aveva ovviamente perso il controllo della sua vita negli ultimi anni. Questo non può essere ignorato - ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild - Era sempre gentile quando ci vedevamo, mi piaceva. Nelle due finali di Coppa del Mondo contro l'Argentina, era il mio problema più grande. In Messico '86 era al suo massimo in carriera, era inarrestabile. Per me Maradona era più di un giocatore, era un artista".