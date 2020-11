Addio Maradona, è in corso l'autopsia. Il decesso è avvenuto alle 12 locali

In questi minuti verrà eseguita all'ospedale San Fernando l'autopsia sul corpo di Diego Armando Maradona per stabilire le cause decesso. A dichiararlo John Broyard, procuratore generale di San Isidro, che ha inoltre dichiarato ai giornalisti l'ora del decesso: "La morte è avenuta pochi minuti prima delle 12 locali. Alle 16 sono iniziati i lavori della Polizia Scientifica. Dopo le 18 verrà eseguita l'autoposia. Non sono stari rilevati segni di violenza sul suo corpo".