Addio Maradona, il saluto di Matthaus: "Il mio miglior avversario e uno dei più grandi del calcio"

A cavallo fra gli anni ’80 e ’90 a livello internazionale lo scontro fra numeri dieci riguardava Diego Armando Maradona e Lothar Matthaus. Il primo s’impose nella finale del Mondiale del 1986, mentre il secondo in quella di quattro anni più tardi a Roma, per Italia ’90. Oggi, all’indomani della scomparsa del fenomeno argentino, Matthaus ha voluto ricordare il suo avversario dalle colonne della BILD: “La notizia della sua morte è stata un shock per me - spiega l’ex di Inter e Bayern Monaco -, anche se con il suo stile di vita si poteva essere un po’ preparati ad un evento del genere. E’ stato con me per metà della mia vita. Era il mio miglior avversario e uno dei più grandi del calcio. E’ morto troppo presto e sono triste. Con lui ho avuto duelli eccezionali, emozionanti davanti agli occhi del mondo. Sono momenti che terrò per sempre nel mio cuore. Cosa lo ha reso così unico? La palla gli obbediva e alla massima velocità. Come oggi potete vedere fare a Messi. La cosa migliore che si potesse fare era non fargli arrivare la palla”.