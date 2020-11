Addio Maradona, l'omaggio di Baggio: "Le generazioni future ammireranno la sua grandezza"

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "La vita di ognuno di noi è come una tela che cosa possiamo dipingerci sopra? Diego Armando Maradona ha dipinto grande calcio": Così all'ANSA, Roberto Baggio ha ricordato Diego Armando Maradona. "Così come al Louvre possiamo ammirare nei secoli la Gioconda di Leonardo - ha aggiunto Baggio - le generazioni future ammireranno quanto Diego ha saputo dipingere con il suo calcio. Questo rimarrà nei secoli a venire e questo determina la grandezza di un uomo. Ricordo ancora la semifinale del mondiale del 1990, così come le molte volte che l'ho incontrato in campo. Buon viaggio Diego e non dimenticarti di portare il pallone nel viaggio della luce tranquilla dell'eternità". (ANSA).