Addio Maradona, Lapo Elkann: "Ci prendevano in giro per le dipendenze, era un vero amico"

vedi letture

Anche Lapo Elkann, su Twitter, ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona, pubblicando una foto che li ritrae insieme: “Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero onorato di stare vicino a Diego perché era un mio vero amico. Mi manchi già Leggenda dal cuore d’oro. Sei e rimarrai il mio numero uno”.