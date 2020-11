Addio Maradona, Romario: "Mi trattava come un fratello. Che tristezza, riposa in pace"

vedi letture

Arriva anche il messaggio di cordoglio di Romario, dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. "Se ne è andato il mio amico, Maradona la leggenda. L’argentino che ha conquistato il mondo col pallone tra i piedi, ma anche con la sua allegria e la sua personalità unica. L’ho già detto altre volte: tra i giocatori che ho visto in campo lui è stato il migliore. Ha dato felicità al suo popolo e ha entusiasmato anche tutti noi. Non dimentico delle risate fatte insieme a lui. Non fu un avversario. Mi trattava come un fratello, un abbraccio agli argentini e alla sua famiglia. Che tristezza, riposa in pace fratello".