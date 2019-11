ADL dà tempo ad Ancelotti fino al 10 dicembre: Gattuso prima scelta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlo Ancelotti ha tempo fino al 10 dicembre. Lo scrive Tuttosport, secondo cui Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato un termine per valutare il da farsi per rimettere in moto il Napoli. In quella data si giocherà infatti la gara di ritorno contro il Genk, che potrebbe essere decisiva per il futuro in Champions League degli azzurri: un passaggio decisivo. Non dipenderà tutto dall'Europa che conta, però, perché ovviamente c'è anche da mettere ordine in uno spogliatoio in subbuglio.

Gennaro Gattuso prima scelta. In caso di esonero (uno scenario che però ADL punta a evitare, va precisato), secondo il quotidiano torinese il nome in pole position in questo momento sarebbe quello dell'ex tecnico del Milan. Fautore del 4-3-3 e capace di dare subito la sua impronta alla squadra. In assoluto, il nome più intrigante per De Laurentiis sarebbe quello di Gian Piero Gasperini, ma in questo caso si parla ovviamente della prossima stagione, quando la separazione con Ancelotti sarà (quasi) inevitabile. Altri profili graditi, quelli di Rolando Maran e Simone Inzaghi. Da non escludere un eventuale ritorno di fiamma per Vladimir Petkovic.