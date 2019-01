Affare De Jong: il nuovo che avanza. Tutti felici nel nome di un superagente

Alla fine... Done Deal. Senza dubbio il trasferimento più importante del mercato di gennaio, in grado di comportare un esborso programmato da 86 milioni di euro per un affare che avrà luogo dalla prossima estate. Frenkie De Jong è diventato un giocatore del Barcellona, e si iscrive non solo alla lista dei più importanti giocatori dal futuro predestinato, ma anche alla lista delle operazioni più remunerative di sempre, ai margini della top ten. Un’operazione orchestrata da mesi dal lavoro della dirigenza blaugrana e soprattutto da quello dell’agente di De Jong Hasan Cetinkaya, iscritto a pieno titolo nel novero dei più influenti operatori calcistici a livello mondiale dopo un business di questa portata. Una scelta ponderata, volta non solo ad un aspetto prettamente economico che sarebbe stato inevitabile quale che fosse stata la destinazione prescelta, e le opzioni non mancavano di certo, ma piuttosto alla soddisfazione di un desiderio espresso da De Jong è mai messo in discussione dall’operato di chi ha tramutato questo sogno in realtà. Un progetto nato in estate, programmato con summit in giro per l’Europa ascoltando i progetti che avrebbero messo il classe 1997 al centro del futuro di tutti i top club che ci hanno provato, sino alla scelta definitiva che ha accontentato tutte le parti in causa nella trattativa dell’anno. Facendo di De Jong il centrocampista del futuro, del Barcellona il club più lungimirante del calcio attuale, dell’Ajax la società più soddisfatta per l’importo ottenuto, e di Cetinkaya uno degli agenti più influenti del calcio di oggi.