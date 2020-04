Ag. Allan: "Troverà una soluzione con il club. Hanno avuto problemi con il Napoli"

Claudio Vagheggi, agente italiano del centrocampista del Napoli Allan, ha parlato ai microfoni di Radio Marte sul suo futuro. "Bisogna parlare con il suo agente brasiliano, li ho sentiti quando ha avuto problemi e ora è rientrato. Quando per un giocatore si inizia a rifiutare offerte importanti come il PSG, appena c'è incomprensione sbottano tutti. Sia lui che la società troveranno una soluzione, non so a che punto sia la situazione perché non li sento da due mesi. Sapranno come gstirla".