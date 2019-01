© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il papà-agente di Joachim Andersen, Jacob Andersen, ha parlato così dei rumors di mercato sul difensore della Sampdoria ai microfoni di bt.dk: "È stato Joachim ad aver preso la decisione di giocare in Serie A, sapendo che se giochi con costanza in un campionato difficile come quello italiano allora poi potrai giocare ovunque. Mio figlio vorrebbe fare un altro anno alla Samp, non ha alcuna fretta di andare via. Lui ama la città e con il mister Giampaolo si trova bene. Pensiamo che i blucerchiati siano una buona squadra, mio figlio si è sentito subito parte del gruppo e si è inserito silenziosamente. Joachim è contento della competizione che c'è in squadra perché gli dà modo di crescere e ora non vede l'ora di andare in U21. Sono sicuro che farà la carriera che ha sempre sognato di poter fare". Grazie alle sue ottime prestazioni in maglia blucerchiata Andersen è recentemente finito nel mirino di Inter e Juventus.