© foto di J.M.Colomo

"Ci sono state offerte di 150 e 180 milioni di euro, ma il Real non ha nemmeno voluto ascoltarle". Horacio Gaggioli, agente di Marco Asensio, ha parlato ai microfoni di ESPN delle proposte ricevute nell'ultimo anno dal Real Madrid per il talento spagnolo. Classe 1996, è da tempo nel mirino della Juventus e dei maggiori club inglesi, ma non ha intenzione di lasciare la società in cui è cresciuto e si è affermato: "È molto contento a Madrid, vuole avere successo qui e continuare a migliorare. Anche il Real è contento del suo rendimento".