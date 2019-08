Ag. Buffon: "Mai parlato con la Juve del futuro. Magari gioca altri 3 anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Gianluigi Buffon sarà tra la dirigenza della Juventus? Silvano Martina, agente del portiere bianconero, ne parla pur non sbilanciandosi: "Non è una questione di quale figura ricoprirà. Oggi un atleta come Gigi, che farà 42 anni a gennaio, si pone l'obiettivo di far bene. Da quanto ne so, in allenamento para sempre tutto. Alle spalle di Szczesny? E' un percorso naturale, tra otto anni ne compirà 50! Bisogna farsi questa domanda: ma a questa età, che fenomeno è ancora Gianluigi Buffon? A Parigi era più forte dell'altro portiere, ma giustamente spazio ai giovani. Sono diventati molto amici e per salvaguardare il matrimonio hanno poi gestito al meglio l'intera stagione. Record? Se dovesse arrivare il record di presenze va bene, altrimenti non cambia una virgola della storia di Buffon. Chiaramente vincere la Champions sarebbe al primo posto, ma non la vive come una ossessione. Ha sempre partecipato per portare a casa il trofeo ma non è detto che ci riesci, l'han vinta estremi difensori meno forti di lui. E, aggiungo, non è che vincerla cambia il valore del giocatore. Futuro da dirigente? Non è mai stato affrontato il discorso, questa è la verità. Quando ho parlato con la Juventus, abbiamo discusso solo di questa eventualità senza mai nominare il futuro. Anche perché questo è un mondo in continuo cambiamento, magari potrebbe giocare ancora tre anni", le parole del noto agente a TuttoJuve.com.