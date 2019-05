© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Timothy Castagne è stato accostato alla Lazio, Roma, Milan e Napoli in queste ultime settimane. A fare il punto sul futuro del calciatore dell'Atalanta, attraverso il portale Cittaceleste.it, ci ha pensato il suo agente Ulisse Savini. “Dove vedremo il prossimo anno Timothy? Credo proprio all’Atalanta. Il giocatore si trova bene a Bergamo e giocare la Champions è una motivazione non da poco. Lazio? Non sento Tare e Lotito da tempo”, le sue parole.