Erkan Alkan, intervistato da Voetbal International, ha parlato del suo assistito Tahith Chong, esterno olandese classe '99 originario di Curaçao, che sta preparando da tempo il suo addio al Manchester United ed è nel mirino dell'Inter in particolare: "Solskjaer ha opinioni diverse su Tahith. Un allenatore pensa a se stesso, io penso al mio giocatore. È arrivato a un punto in cui sente di non poter proseguire, è il momento di guardare altrove. Il suo prossimo club deve avere un buon progetto che possa farlo crescere ulteriormente in un buon ambiente".