ufficiale Manchester United, Tahit Chong torna nuovamente in prestito al Birmingham

vedi letture

Tahith Chong fa nuovamente ritorno al Birmingham. L'ala destra di origine di Curaçao aveva visto interrompersi il suo prestito dal Manchester United per problemi fisici. Un infortunio all'inguine lo ha costretto all'intervento chirurgico, pertanto il giocatore era tornato nel club titolare del suo cartellino, per proseguire la riabilitazione. In queste ore è stato comunicato il suo ritorno ai Bluenoses, attualmente 18esimi in Championship.