ufficiale Rinforzo in attacco per il Luton Town. Acquistato l'ex United Chong

Movimento in entrata per il Luton Town, fresco di prima promozione in Premier League della sua storia e voglioso di rinforzarsi per restare nel massimo campionato inglese. Gli Hatters hanno definito l'acquisto dal Birmingham City di Tahith Chong.

L'attaccante classe '99, dopo gli inizi con il Feyenoord, è passato al Manchester United dove però non è riuscito a diventare un punto fermo della prima squadra. Dopo aver vestito le maglie di Werder Brema, Bruges e Birmingham City, tenta il ritorno il Premier League. Un colpo che il Luton ha annunciato sui propri canali social.