© foto di Federico De Luca

Il procuratore di Abdou Diakhate, Gabriele Savino, parla a Radio Bruno della conclusione dell'operazione che ha portato il centrocampista a vestirsi di gialloblù: "Già ad agosto poteva interessare il giocatore, poi non s’è fatto niente. Siamo stati a Nizza, sempre con l’autorizzazione della Fiorentina, e il ragazzo ha fatto bene. Ma a Nizza c’è stato un vuoto di potere, allora è uscita questa opportunità. Diakhaté deve dimostrare di essere bravo anche con i grandi. Non sarà facile, ma abbiamo voglia di giocarcela fino in fondo. Ringraziamo la Fiorentina che l’ha fatto crescere, peccato non gli abbia dato la possibilità di giocare con i grandi. Ora c’è voglia di guardare avanti, speriamo sia la scelta giusta".