Ag. Emerson Palmieri: "Nessun contatto con l'Inter. Non credo lascerà il Chelsea"

Ospite di FcInter1908.it, l'agente di Emerson Palmieri, Fernando Garcia, ha parlato del suo assistito e dell'ipotesi di lasciare in Chelsea a gennaio, magari per un ritorno in Serie A: "Non credo. Non so se ci sarà la possibilità di tornare in Italia. Per ora con l’Inter non ci sono stati contatti. Emerson ha un buon rapporto con Lampard. Gode della stima di Conte? La stima è reciproca".