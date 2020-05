Ag. Faraoni: "Piace al Napoli ma prima deve partire Hysaj. Prematuro parlarne ora"

L'agente di Davide Faraoni, Mario Giuffedi, ha parlato del suo assistito a Radio Marte. Queste le sue parole: "Piace a Gattuso e pure a Giuntoli, ma prima di prendere un terzino il Napoli deve cedere Hysaj. Se andasse via, Faraoni potrebbe essere uno di quei giocatori in lizza per arrivare a prendere il suo posto. Da qui ai prossimi mesi vedremo, in questo momento il discorso è ancora prematuro”.