Ag. Giovinco: "Al Napoli se va via Insigne? Sono abbastanza simili..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea D'Amco, agente tra gli altri di Sebastian Giovinco e Raffaele Maiello, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Maiello vorrà fare bene contro il Napoli. È sempre difficile per le neopromosse confermarsi e finché non ci sarà equilibrio, il campionato italiano darà poche emozioni e pochissime sorprese perché il divario economico è notevole. Pensavo ad una formulazione diversa, ma non è cambiato nulla nella sostanza".

Su Insigne e Giovinco: "Quando l'ambiente ha delle aspettative forti e non rispondi, poi si possono creare delle pressioni, ma questo non accade solo a Napoli. Giovinco se va via Insigne? Diciamo che i due calciatori sono abbastanza simili come caratteristiche. Giovinco è snobbato dalla nostra Nazionale”.