Ag. Giovinco: "Futuro ancora da decidere. Ma vuole conquistare un posto in Nazionale"

Intervistato da Tuttosport l'agente Andrea Cattoli non si è sbilanciato sul futuro di Sebastian Giovinco, attualmente in forza all'Al Hilal,conteso dal Parma, sarebbe un ritorno, in Italia e dal Vasco da Gama in Brasile: “Giovinco in Brasile dopo l'esperienza in Arabia? Adesso Sebastian ha raggiunto la famiglia in Canada, dove è rimasta a vivere anche dopo la fine dell’esperienza con Toronto. In futuro si vedrà. L’unica cosa certa è che Giovinco è determinato nel voler riconquistare un posto in Nazionale”.