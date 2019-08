Ag. Lasagna: "Napoli? Mi piacerebbe ma credo che resterà all'Udinese"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Marte è intervenuto Massimo Briaschi, procuratore di Lasagna: "Lasagna a Napoli? Mi piacerebbe, ma a chi non piacerebbe questa idea! Però, Kevin è un giocatore dell’Udinese e credo che resterà a Udine. So che le due società in passato hanno fatto operazioni, anche importanti, ma spetta a loro decidere se Lasagna può andar via da Udine e se può far parte del progetto Napoli. Giuntoli è un po' che non lo sento, ma se Lasagna dovesse interessare, devono parlarsi prima le due società anche perché al momento Kevin è considerato una pedina importante dall’Udinese. Lasagna piace perché ha caratteristiche uniche in Italia di potenza fisica, di progressione, di forza, ha una buona precisione e freddezza sotto porta per cui piace al Napoli e ad altre squadre, ma c’è da capire se l’Udinese vuole privarsi di lui".