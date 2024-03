Ag. Lobotka: "Il Barcellona lo prenderebbe, ma dovrebbero succedere prima tante cose"

Branislav Jarusek, agente di Stanislav Lobotka, ha parlato ai media slovacchi, soffermandosi anche sul futuro del centrocampista del Napoli: "Mercato? La scorsa estate abbiamo incontrato la dirigenza per parlare di un'offerta dall'Arabia Saudita. Promettevano tanti soldi, ma Michele disse 'Si fottano! Non trattiamo con loro'. Stessa cosa accaduta con Osimhen. La Saudi Pro League avrebbe cambiato la vita economica di Stani, ma lui voleva giocare la Champions".

"Futuro? Se arriverà un'altra offerta irrinunciabile, la valuteremo al club. Ha quasi 30 anni, non gliene restano molti da professionista. Gli piacerebbe giocare in un club che lotta per vincere la Champions League. Ne abbiamo parlato con Deco, il Barcellona lo prenderebbe, ma dovrebbero succedere prima tante cose. Stanislav mi ha girato uno screenshot delle dichiarazioni di Xavi, io gliene ho girato uno di tutte le volte in cui abbiamo parlato di lui perché Xavi mi chiede spesso di Lobotka", le parole riportate da tuttonapoli.net.