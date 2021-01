Ag. Locatelli: "Grato al Milan, ma ora cerca qualcosa di diverso. In Serie A o all'estero"

Stefano Castelnovo, intervistato dal Daily Mail, parla così del futuro di Manuel Locatelli, cercato non solo dalla Juventus ma anche dal Manchester City: "Abbiamo ottimi rapporti col Sassuolo, il club è davvero ambizioso, vediamo cosa accadrà. Se arriverà una buona offerta, sarà interesse di tutti trovare un accordo. Saremo per sempre grati al Sassuolo. E anche al Milan, ma credo che al momento lui sia alla ricerca di una nuova esperienza, in Italia o all'estero. Sogna di giocare la Champions, spero che sia lui che il Sassuolo possano ricevere un regalo in estate".