Dall'Inghilterra: il City mette Locatelli in cima agli obiettivi per l'estate. C'è anche la Juve

Manuel Locatelli principale obiettivo del Manchester City per l'estate: Pep Guardiola stravede per il regista del Sassuolo, che secondo il Daily Mail potrebbe costare 30 milioni di sterline ai Citizens, pronti a mettere le mani sul nome emergente della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Un nome, quello di Locatelli, che tuttavia è presente anche sulle liste della spesa di due big italiane come Juventus, che ha provato a farlo suo già nella scorsa sessione estiva, e naturalmente del Milan, pentito per la cessione ai neroverdi di tre stagioni fa.