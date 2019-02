Ag. Malcuit: "Vuole essere titolare a Napoli. Francia? Speriamo a marzo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della prestazione offerta dal terzino azzurro contro il Torino. "Siamo contenti di quello che sta facendo Kevin, sta dimostrando partita dopo partita che è arrivato ad un livello importante. Ancelotti? Quando è arrivato, il mister - ha detto il procuratore - l'aveva già visto in video e aveva capito che soprattutto nella fase difensiva c'era da migliorare a livello tattico. E dunque hanno cominciato a lavorare e poco a poco è migliorato, lui ascolta, vuole imparare. Con le sue qualità è riuscito ad arrivare velocemente ad un livello importante. Le qualità le aveva già. Purtroppo ha perso le partite di Champions League, anche perché il mister ha cambiato il modulo. Ma adesso, soprattutto da inizio 2019, sta dimostrando che il ragazzo è un punto fermo della squadra. Posto da titolare? Ovvio che ci punti. Forse ci metterà un po' più tempo, ma lui ritiene di essere al massimo solo quando gioca sempre. Quello che gli fa paura è saltare un paio di partite e non poter essere al solito livello, soprattutto dal punto di vista fisico. Kevin è dinamico, ha bisogno di stare bene per essere così esplosivo. Nazionale francese? Deschamps lo sta monitorando. In Francia c'è un problema in quel ruolo, non c'è veramente uno specialista. La Coppa del Mondo è stata vinta con Pavard, che non è un terzino di ruolo. Speriamo bene, magari già a marzo. Per quello che sta facendo Kevin può pretendere, ma senza giocare con continuità nel club non potrebbe essere convocato, quindi speriamo bene", le sue parole.