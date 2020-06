Ag. Mandragora: "La Juventus ha la recompra, vedremo. Mai avuti contatti diretti con la Roma"

vedi letture

Luca De Simone, agente del centrocampista del'Udinese Rolando Mandragora, ha parlato a Teleradiostereo soffermandosi anche sul possibile ritorno alla Juventus: "C'è un accordo, un'opzione sulla recompra che vedremo se sarà usata. Nel frattempo Mandragora è un giocatore importante anche per la Nazionale italiana e che si trova difficilmente sul mercato italiano. E' evidente che ci sia su di lui l'attenzione dei club di prima fascia italiani. Sondaggi della Roma? Direttamente con noi no, non abbiamo mai avuto contatti con la Roma. Probabilmente le due dirigenze hanno dialogato a gennaio, ma era un'operazione complicata per il valore del giocatore e i pochi giorni a disposizione per chiuderla. C'è stato un sondaggio da parte della Roma dopo l'infortunio di Diawara".