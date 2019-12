Ag. Musso: "Nessuna offerta, pensa solo all'Udinese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Marte è intervenuto Guillermo Musso, papà e agente di Juan Musso, portiere dell’Udinese e della Nazionale argentina in merito alla prossima gara dei friulani contro il Napoli: "Questo è un momento in cui l’Udinese, come il Napoli, cerca di compattarsi per uscire da una fase delicata. Domani i friuliani giocheranno in Coppa Italia, ma è chiaro che la testa sarà già alla gara di sabato".

Ci sono pretendenti per Musso?

"Non ho informazioni, se non quelle che leggo dai media. Il ragazzo è focalizzato sull’Udinese, non pensa al mercato".