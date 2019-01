Ag. Okaka: "Ha scelto l'Udinese per brillare e per spaccare tutto"

© foto di Federico De Luca

Carlo Okaka, agente e fratello maggiore di Stefano Okaka, ha così parlato del nuovo attaccante dell'Udinese attraverso le colonne de Il Messaggero Veneto. "Stefano è un leone in gabbia e ha scelto l'Udinese per brillare, per spaccare tutto, agonisticamente parlando. È carico e conquisterà i tifosi. Stefano ha capito che Udine era la piazza giusta per tornare a dimostrare il suo valore, per far divertire la gente. C'è stato rispetto, intesa e voglia di fare tra le parti", riporta Tuttoudinese.it. L'ex Roma e Sampdoria è approdato in Friuli con la formula del prestito fino al 30 giugno 2019.