Ag. Szoboszlai: "Lazio? Ovvio l'interesse di top club. Ha possibilità"

© foto di Federico Gaetano

In questa sessione di mercato la Lazio potrebbe pescare nuovamente dal Red Bull Salisburgo un nuovo rinfozo per la formazione di Simone Inzaghi. Dopo Berisha lo scorso anno, questa sessione potrebbe vedere l'approdo nella Capitale di Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese che nel campionato austriaco ha messo a referto 5 gol e 5 assist in prima squadra a soli 18 anni. Sul futuro del talento magiaro e sull'interesse della Lazio si è espresso Matyas Esterhazy, agente del calciatore, attraverso i microfoni de LaLazioSiamoNoi.it: "Dominik è una delle più grandi prospettive del calcio europeo, al momento. È ovvio che grandi club mostrino un serio interesse per lui. Al Salisburgo è cresciuto molto e sono sicuro che c'è ancora tanto da vedere. Paragoni con Milinkovic? Milinkovic-Savic è un top player. Ovviamente è strepitoso il veder paragonato Dominik a lui, ma penso sia troppo presto per parlare di un addio al Salisburgo"