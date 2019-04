© foto di Federico Gaetano

Arsenal-Napoli è stata anche la partita di Lucas Torreira, ex Sampdoria che ha propiziato il 2-0 dei gunners grazie alla deviazione di Kalidou Koulibaly. Attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente Pablo Bentancur è tornato sull'interesse degli azzurri prima del trasferimento a Londra. "Il gol di giovedì scorso? Non gliel'hanno riconosciuto, ma di sicuro ha fatto una grande partita. Dispiace per Ancelotti, l'ultima chiacchiera su Torreira l'avevo fatta direttamente io: lui lo voleva ma era quasi tutto chiuso con l'Arsenal. Il calcio inglese è molto importante", le parole del procuratore.

All'Arsenal per trenta milioni di euro. Torreira s'è trasferito a Londra per una cifra importante, finita nelle casse della Sampdoria. Ora, dieci mesi dopo l'affare, il calciatore uruguaiano ha una valutazione di 55 milioni di euro.