© foto di Andrea Rosito

Sirene in Serie A per Gennaro Tutino, attaccante scuola Napoli che al Cosenza sta disputando una grande stagione. Ne ha parlato il suo agente, Vincenzo Pisacane, ai microfoni di Radio Marte: "Gennaro ha tutte le qualità per giocare in Serie A. Già dal prossimo anno può iniziare il ritiro con il Napoli anche perché la squadra partenopea punta su di lui. Il Napoli ha già rifiutato molte offerte per lui, e il giocatore è molto gradito da squadre come Fiorentina, Sassuolo e Udinese. Due di queste tre squadre hanno già fatto un'offerta".