Ag. Tutino sul futuro: "Ne ho parlato col Napoli, salirà di categoria"

© foto di Andrea Rosito

Gennaro Tutino (22) e Luca Palmiero (23) stanno facendo bene in Serie B tra le file del Cosenza. I due calciatori, entrambi di proprietà del Napoli, sono assistiti dall'agente Vincenzo Pisacane che ne ha parlato attraverso Radio Marte. "Tutino sta facendo benissimo, ieri ha segnato un gol spettacolare e spero sia solo il primo di una serie di reti bellissime. Palmiero e Tutino sono del Napoli, a Cosenza stanno maturando. Palmiero è cresciuto tantissimo, è molto forte, sa fare entrambe le fasi e l'assist di ieri è stato perfetto. Sono contento perché si sta facendo valere", ha detto.

Il futuro di Tutino. Pisacane ha commentato la situazione del giovane attaccante. "Ho parlato con Giuntoli qualche settimana fa e ne parlo anche col ragazzo. Se deve restare a Napoli per giocare 3 o 4 partite è controproducente per la società e per il ragazzo per cui ne parleremo meglio col club. Salire di categoria credo sia giusto per Tutino e Palmiero", le sue parole.